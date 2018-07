Wagen mogelijk in brand gestoken 02 juli 2018

In de Claesenstraat in Laken is gisterochtend omstreeks 7 uur een wagen uitgebrand. Het was een buurtbewoner die de vlammen zag en meteen de brandweer alarmeerde. Die kwam snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de auto volledig uitbrandde. Mogelijk is er kwaad opzet in het spel, want getuigen zagen vlak na de brand enkele mannen weglopen, om nadien terug te keren en foto's te maken. Wat later namen ze opnieuw de benen. Het onderzoek loopt. (RDK)