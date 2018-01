Wagen komt op dak van geparkeerde auto terecht 24 januari 2018

02u30 0

Een bestuurder is maandagnamiddag met zijn wagen op een andere wagen terechtgekomen. Niemand raakte gewond. "Rond 16.45 uur hebben wij de melding binnengekregen dat er een ongeval was gebeurd. Een bestuurder wou op de Zuidlaan linksomkeer maken en is daarbij tegen een auto gereden die uit de Poincarélaan kwam. Door die klap verloor de eerste bestuurder de controle over het stuur en belandde vervolgens op het dak van een geparkeerde wagen", zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Doordat de auto op een geparkeerde wagen was terechtgekomen, moest de straat niet afgesloten worden voor het verkeer.





(VDBS)