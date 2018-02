Wagen brandt uit 12 februari 2018

Op de Brusselse Kleine Ring is zaterdagmiddag een wagen uitgebrand tussen de Troon-tunnel en de Kunst-Wet-tunnel. De bestuurder reed in de richting van de Basiliek van Koekelberg en zag omstreeks 13.30 uur rook van onder de motorkap komen. Daarop zette hij zijn wagen aan de kant, waarna het voertuig in brand vloog. De brandweer kwam ter plaatse en de wagen moest getakeld worden. Nadien moest nagegaan worden of er schade was aan het wegdek. Daardoor waren de twee rechterrijstroken enkele uren afgesloten. Het verkeer stond stil van in de Hallepoort-tunnel. Omstreeks 17 uur werd de weg opnieuw vrijgemaakt. (RDK)