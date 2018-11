Wafels bakken om gelukkig te worden Nederlandstalige scholen bakken wafels ten voordele van Rode Neuzendag Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

17u01 0 Brussel Het mentale welbevinden van de Brusselse kinderen en jongeren in de verf zetten. Dat is wat tien Nederlandstalige scholen met hun ‘wafelenbak’ willen bereiken. De opbrengsten gaan naar Rode Neuzendag, een actie die geld inzamelt voor kinderen en jongeren met psychische problemen.

“Kinderen helpen die zich niet goed voelen in hun hoofd”, antwoordt een van de leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Leidstarschool op de vraag waarom zij geld inzamelen voor de Rode Neuzen actie. Om aan dit probleem iets te veranderen, slaan acht basisscholen en twee secundaire scholen uit Brussel, Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek de handen in elkaar.

‘Een hart voor iedereen’

De leerlingen van het eerste en het vijfde leerjaar van de Leidstarschool bakken wafels en cupcakes versierd met hartjes. “Wij willen tonen dat we een hart hebben voor iedereen”, vertelt Anne Van Achter, directrice van de Lakense school die het initiatief voor deze actie nam. Met de opbrengsten willen de Brusselse leerlingen de Roden Neuzen-actie een financieel duwtje in de rug geven.

“Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich goed blijven voelen”, aldus Van Achter. De school registreerde zich als Rode Neuzen-school en zet zich daarom extra in voor het welzijn van kinderen. Leerlingenbegeleiding is hierin volgens haar heel belangrijk: “Als je niet gelukkig bent, kan je ook niet ontwikkelen”.

Burgemeester Philippe Close is enthousiast over de actie. “Spijtig genoeg blijven psychische problemen- en in het bijzonder bij onze schoolgaande jeugd- nog steeds gevoelig en moeilijk bespreekbaar”, aldus de burgemeester. Het initiatief van de scholen is meteen ook de aftrap voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op leerlingenbegeleiding op niveau van de scholengemeenschap van de stad.