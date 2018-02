Wafelfabriek werd in de as gelegd door verbrande wafel 15 februari 2018

Brussel De brand in wafelfabriek Milcamps, eind november, werd veroorzaakt door een wafel die tijdens het bakproces vuur had gevat.

"Normaal gezien moet een brand in de fabriek handmatig geblust worden, omdat anders de hele productie verloren gaat", zegt Marc-Jean Ghyssels (PS), burgemeester van Vorst. "Maar het vuur verpreidde zich erg snel, waardoor dat niet meer mogelijk was. Er zat niets anders op dan de fabriek te evacueren." Het hele gebouw brandde uiteindelijk uit. Door de hevige rookontwikkeling, die ook licht toxisch bleek te zijn, werd zowel het gemeentelijk als provinciaal rampenplan afgekondigd. De tachtig werknemers werden overgeplaatst naar de Milcamps-fabriek in Dour. Of er een nieuwe fabriek komt in Vorst, is niet duidelijk. (VDBS)