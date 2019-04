Waan je Marc Coucke en koop het Anderlecht-stadion... in Monopoly Brusselaars kiezen zelf stadion om laatste plekje in te vullen op bord WHW

16u17 0 Brussel Vorige week werd aangekondigd dat Brussel een eigen versie van het wereldberoemde bordspel Monopoly krijgt. Eén plekje diende nog ingevuld worden door de Brusselaars zelf. De Brusselaars zelfs mochten het invullen en kozen het stadion van voetbalclub RSC Anderlecht.

Alle locaties van het klassieke spelbord worden in de speciale versie vervangen door Brusselse straten, pleinen en bezienswaardigheden. Niet alleen het bord zelf maar ook de doos, de kans- en de algemeen fondskaartjes werden aangepast naar het Brusselse gevoel. De Brusselaar kreeg de kans om zijn favoriete plek uit één van de deelgemeenten te selecteren. Uiteindelijk werden er 3.000 stemmen verzameld in een week tijd, waarvan bijna 50% naar het stadion van RSCA ging. Vorige week werd bekend gemaakt dat het stadion een nieuwe naam zal krijgen en niet langer de naam van Constant Vanden Stock zal dragen. Wat de naam zal worden is nog niet bekend maar zeker is dat de nieuwe naam wordt opgenomen op het bord, een primeur dus. Het Flageyplein en het stadion van Union vervolledigden de top drie.

Voor de verdere invulling van het bordspel is het nog wachten tot september, bij de lancering. Monopoly Brussel kan wel al besteld worden op www.monopolybrussels.be. Het spel is gelimiteerd in oplage, dus snel zijn is de boodschap!