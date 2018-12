Waalse meteoriet krijgt plaatsje in museum Bewonder zesde meteoriet van België in Museum voor Natuurwetenschappen Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

09u00 1 Brussel De zesde Belgische meteoriet heeft voortaan een vaste plaats in de Mineralenzaal van het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen. In aanwezigheid van de familie van de ontdekker van de meteoriet, de intussen overleden Eudore Schmitz, werd het unieke exemplaar voorgesteld.

De meteoriet viel al in 1971 in Tintigny, in de provincie Luxemburg, door het dak van de woning van landbouwer Eudore Schmitz. Nadat hij de vuistdikke steen met zijn zoon mee naar school gaf, bewaarde schoolmeester Albert Rossignon hem al die jaren. Tot hij samen met de familie Schmitz in 2017 contact opnam met onderzoeker Vinciane Debaille van de ULB en de meteoriet officieel erkend werd.

Eerste van deze soort

De meteoriet van Tintigny is uniek. De overige vijf Belgische meteorieten zijn van het type chondriet en dus afkomstig van asteroïden die intact gebleven zijn sinds de vorming van ons zonnestelsel. Ze behoren tot 95 procent van alle meteorieten op aarde. Daarnaast zijn er nog 5 procent meteorieten, achondrieten genoemd, die van asteroïden of van planeten komen die vulkanische activiteit hebben gekend. Deze achondrieten worden zelden gevonden, en de meteoriet van Tintigny is de eerste van deze soort in België. “We wisten altijd dat het een meteoriet was, maar we hadden nooit gedacht dat hij zo belangrijk was”, vertelt Jean-Paul Shmitz.

De afkomst van de zesde Belgische meteoriet is bovendien gekend. Hij komt van de tweede grootste asteroïde in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De zes Belgische meteorieten worden allemaal tentoon gesteld in de Mineralenzaal van het museum, samen met een collectie Antarctische meteorieten.