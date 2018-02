Waaghals 'surft' mee op tram 55 21 februari 2018

Op sociale media is een filmpje opgedoken van een jongeman die zich vastklampt aan een tramstel van de MIVB en zo een hele tijd meerijdt. Het tafereel kon gefilmd worden door een achterliggende mobilist. De jongen werd opgemerkt op tram 55 richting Rogier. "Het is niet duidelijk wanneer dit is gefilmd", zegt Guy Sablon, woordvoerder van de MIVB. "Het is vanzelfsprekend dat dit levensgevaarlijk is, maar gelukkig gebeurt dit niet vaak." De jongeman is voorlopig nog niet gevat. Hij riskeert een boete van 500 euro. (VDBS)