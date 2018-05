Vzw kraakt pand om daklozen op te vangen 03 mei 2018

02u35 0 Brussel De leegstaande polikliniek op het Sint-Katelijneplein is omgetoverd tot een opvangcentrum voor daklozen. De vzw Chez nous-Bij ons kraakt het verlaten pand en laat er daklozen overnachten. Nu de Winteropvang afgelopen is, stromen aanvragen voor een plekje in het centrum binnen.

Een 70-tal daklozen en sans-papiers hebben hun intrek genomen in het bezette pand. De vzw Chez nous-Bij ons, die zich inzet om thuislozen een plek te bieden, kreeg toestemming van de eigenaar om het pand tijdelijk te bezetten. "De winteropvang van het Gewest en de federale regering liep vorige week af, waardoor zeker 65 daklozen op straat terechtkwamen. Twee maanden geleden trokken we in dit pand in, om een heleboel mannen, vrouwen en families onderdak te bieden", zegt Naël Daibes van de vzw. "We contacteerden de eigenaar. Hij gaf toestemming tot gebruik van het pand, maar onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om erg logische eisen, zoals betaling voor water, elektriciteit en het aangaan van een brandverzekering."





Met de kraakactie bekritiseert de vzw het probleem dat Brussel met enorme leegstand kampt, maar geen plek schijnt te hebben voor daklozen. Daarom verhuren zij een plekje in het pand voor een symbolische 10 euro per maand. "Daarmee kunnen we uiteraard de kosten niet dekken. Maar we onderhandelen momenteel met de stad, of zij ons financieel willen steunen." Hoe lang de vzw het pand kan betrekken, is niet zeker. "De eigenaar beloofde dat we er pas uit moeten als de renovatiewerken beginnen. Maar een datum van aanvang gaf hij niet mee." (DCFS)