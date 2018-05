Vzw Apéros Urbains stopt ermee 14 mei 2018

De Brusselse vzw Les Apéros Urbains, die al 12 jaar feestjes in open lucht op verschillende plaatsen in Brussel organiseerde, houdt ermee op. De algemene vergadering besliste op 26 maart om de vereniging te ontbinden. De Apéro Urbains zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip van de Brusselse zomer. Elke vrijdagavond tijdens de zomer konden feestvierders genieten van versnaperingen en dj-sets in openlucht, telkens op een verschillende locatie.Vorig jaar ging het evenement onder andere in het Jubelpark, het park van Vorst en de Kunstberg door. Bij mooi weer lokte dat duizenden burgers.Het concept wordt nu opgedoekt.





"Gezien de slechte financiële situatie van de vzw, is unaniem beslist over te gaan tot de ontbinding", laten de organisatoren weten. Ze overwegen om een nieuw concept op te starten. (DCFS)