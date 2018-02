Vuilniszakken niet opgehaald 28 februari 2018

De vuilnisophaling in het Brussels Gewest is dinsdag ernstig verstoord door de staking van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Dat meldde de openbare ordedienst Net Brussel. Vooral in Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, delen van Etterbeek, Evere, Ganshoren, Haren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, delen van Sint-Gillis, delen van Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe bleven er vuilniszakken staan.





Net Brussel vraagt aan de inwoners van wie de zakken niet opgehaald zijn, om die weer binnen te zetten en buiten te plaatsen voor de volgende ophalingen van vrijdag 2 maart (witte zakken) en van dinsdag 6 maart (blauwe zakken). De ophaling van grofvuil aan huis wordt wel uitgevoerd. (DCFS)