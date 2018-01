VUB-zwembad blijft nog week extra gesloten 23 januari 2018

02u52 0 Brussel Het zwembad van de VUB is gisteren dan toch niet heropend, ondanks de eerdere aankondiging van de Brusselse universiteit. Het is al de derde keer dat de VUB zijn deadline niet haalt.

Na twee jaar van renovatiewerken zouden de eerste waterratten zich op 22 januari kunnen uitleven in het nieuwe zwembad. Maar de VUB kondigt nu aan dat de zwemkuip pas begin februari in gebruik wordt genomen. "Het is zo goed als af, maar we moeten alle faciliteiten nog uittesten in deze laatste proefperiode", meldt woordvoerder Sicco Wittermans. "Zo moeten de douches nog voorzien worden van warm water en zullen we eerst proefzwemsessies uitvoeren. De officiële opening volgt 2 februari."





Sinds de VUB op 25 juni 2016 het zwembad sloot voor renovatiewerken, verliepen die niet van een leien dakje. Na problemen met de levering van de isolatiepanelen en een verkeerd gegoten betonnen vloer, moest de VUB noodgedwongen de openingsdatum tot drie keer toe uitstellen. "Maar 2 februari vindt de opening écht plaats", belooft Wittermans.





Op 10 februari zal ook het grote publiek eindelijk opnieuw in het bad mogen plonsen. (DCFS)