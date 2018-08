VUB-studenten op onderzoek in Congo-reservaat 02 augustus 2018

Frieda Van Roy en Thibaut Vandervelden, masterstudenten Biologie aan de Vrije Universiteit Brussel, zijn gisteren naar Congo-Brazzaville vertrokken om voor hun masterproef het Unesco-reservaat Dimonika Biosphere Reserve te bestuderen. Hun bevindingen moeten leiden tot een aangepast conservatieprogramma voor de vele diersoorten en hun bos.

Het onderzoek van de biologiestudenten zal twee maanden in beslag nemen. Via workshops en enquêtes bij de plaatselijke bevolking en de aanwezige wetenschappers willen ze een beter inzicht krijgen in de opinie over hun bos. Het Dimonika Biosphere Reserve heeft een unieke habitat dankzij zijn ligging vlak naast de oceaan. Toch verdwijnen ook grote delen van het bos, waardoor heel wat inheemse diersoorten zoals de laaglandgorilla onder druk staan. Om een deel van hun onderzoek te financieren, hebben de twee studenten een fundraisingscampagne opgezet. Met nog 23 dagen te gaan, hebben ze al twee derde van hun beoogde doel van 952 dollar behaald.