VUB start nieuwe opleiding over media-economie 15 juni 2018

02u36 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel start in september 2018 met de nieuwe Engelstalige opleiding 'Postgraduate in Media Economics.' De opleiding moet de lokale media-industrie helpen om het hoofd te bieden aan de onverwachte ontwikkelingen in de sector.

De opleiding kadert in het Mediahub Brussel-project en moet het grote belang van de hoofdstad voor de mediasector beklemtonen. De opleiding richt zich daarom in eerste instantie tot professionals uit gevestigde mediabedrijven en start-ups. De studenten krijgen er de broodnodige kennis en expertise mee om succesvol te blijven concurreren.





Google, Spotify en Telenet

Aan de Postgraduate in Media Economics werken dan ook topdeskundigen van grote namen als Google, Spotify of Telenet mee. "Vanuit de sector is de nood groot aan een dergelijke gespecialiseerde opleiding, " zegt prof. Karen Donders van de VUB-onderzoeksgroep SMIT, die de opleiding organiseert. De onderzoeksgroep SMIT koppelt er zelf een uitgebreid programma voor fundamenteel en toegepast media-onderzoek aan. Dat wordt op 19 juni voorgesteld tijdens de officiële lancering van Mediahub Brussel in het Thon Hotel in Brussel. (DCFS)