VUB-rector wordt bestuurder bij Roularta WHW

15 december 2018

17u10 0 Brussel Caroline Pauwels, de rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), wordt onafhankelijk bestuurder bij mediagroep Roularta. Dat meldt die laatste in een persbericht. Ze vervangt Marc Vanhamme, die na acht jaar vertrekt.

Roularta zal de benoeming laten bevestigen tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. Pauwels is gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Ze was eerder regeringscommissaris bij de VRT en is ze al bestuurder bij Mediafin, het bedrijf boven de kranten De Tijd en L’Echo waarvan Roularta voor de helft eigenaar is.