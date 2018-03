VUB geeft vluchtelingen opleiding 14 maart 2018

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat twintig erkende vluchtelingen met haar nieuwe traject InCampus nog beter voorbereiden op een academische opleiding. De universiteit vervoegde zich bij de #WithRefugees-coalitie van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). De VUB is de eerste Belgische universiteit die zich aansluit bij de internationale coalitie. Het traject loopt dit schooljaar een semester lang van februari tot juni en biedt plaats aan twintig erkende vluchtelingen. Zij krijgen een intensieve taalcursus Nederlands of Engels met daarnaast ook lessen culturele oriëntatie en zelfs psychologische begeleiding. Intussen kunnen ze een of twee academische cursussen volgen, zodat ze al merken hoe een les eruitziet, wat er van hen verwacht wordt en hoe het examen verloopt.





(DCFS)