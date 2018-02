VUB en UZ Brussel schrijven brieven voor Djalali 28 februari 2018

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Universitair Ziekenhuis Brussel organiseren vandaag, met de steun van Amnesty International, een schrijfactie voor de ter dood veroordeelde Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. Alle kaartjes zullen bezorgd worden aan de vrouw van Djalali die in Zweden woont.De schrijfactie wordt om 12.00 uur op gang getrokken door collega dr. Gerlant Van Berlaer. Hij zal ter plekke zijn brief voor dr. Djalali voorlezen. Met de actie roepen de VUB en het UZ Brussel de studenten en het personeel van alle campussen op om honderden kaartjes te schrijven voor Djalali. De kaartjes zullen bezorgd worden aan Djalali's vrouw Vida. De actie duurt tot 14 uur. Amnesty International zal nadien over de actie communiceren naar de Iraanse media. De VUB en het UZ zullen bovendien een rapport van de actie bezorgen aan de Iraanse ambassade. Dr. Djalali, een specialist in de rampengeneeskunde, werd in Iran ter dood veroordeeld op verdenking van spionage.





(DCFS)