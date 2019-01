VUB-campus maakt zich op voor Brussels Universities Cross Jasmijn Van Raemdonck

04 januari 2019

11u14

Bron: Belga; eigen berichtgeving 0 Brussel Tussen de aula’s van de VUB en de ULB in Brussel vindt zondag de zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee plaats. Op dit gloednieuwe parcours werken de renners de voorlaatste manche af van dit regelmatigheidscriterium waarin Mathieu van der Poel leidt.

De zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee vindt zondag plaats op een nieuw parcours, op de campus van de Universiteiten VUB en ULB. Organisator Golazo trekt met de Brussels Universities Cross voor het eerst naar de hoofdstad. “Het is een parcours dat volledig van nul af is opgebouwd”, laat voormalig veldrijder Erwin Vervecken optekenen bij Golazo. “Hier is nog nooit een cross geweest, er is nog nooit getraind. Als renner is het wel eens leuk om op een nieuwe omloop te rijden. Af en toe snakken ze toch naar een nieuwe uitdaging.”

Uitdagend parcours

De start van de Brussels Universities Cyclocross ligt op een weg die de campus opsplitst in de VUB en de ULB. Na het startschot duiken de renners het veld in aan de Franstalige kant waar een golvend parcours met veel hoogteverschil wacht. “Eerst krijgen de renners een bosstrook voor de wielen geschoven waar naar boven en naar beneden zal gelopen worden”, voorspelt Vervecken. Na een golvende graszone duiken ze via een spectaculaire afdaling richting het parcours op de campus van de VUB. “Eén van dé attractiepolen van de omloop. Bij de toppers zal hier allicht het verschil niet gemaakt worden, maar het is wel een afdaling waarin je je moet durven laten gaan. Renners die minder lef hebben, zullen naar beneden lopen.”

Een tweede publiekstrekker is het ‘amfitheater’ van de VUB, een groene oase in treden waar de studenten tussen de lessen door even tot rust kunnen komen. Hier zullen de renners vier keer passeren: twee keer naar beneden en twee keer naar boven. “Op deze trappenpartij kan wel eens de beslissing vallen. De afdalingen kan je zonder problemen op de fiets nemen, naar boven rijden wordt iets moeilijker. Daarvoor zijn de treden waarschijnlijk net iets te hoog”, aldus Vervecken

Cant en Van der Poel aan de leiding

Supporters kunnen zondag al vanaf 9.30 uur terecht op de campus om het beste plekje uit te zoeken. De cross gaat om 11.00 uur van start met de junioren die een uur later worden opgevolgd door de mannelijke beloften u23. Om 13.45 is het de beurt aan de Elite vrouwen. Bij de dames leidt Sanne Cant het klassement met 2:34 voorsprong op Loes Sels en 4:38 op Nikki Brammeier. Om 15.00 uur is het dan de beurt aan de Elite mannen. In het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee leidt Mathieu van der Poel na zijn zege in Baal. Hij telt nu acht seconden voorsprong op Toon Aerts en 4:18 op Michael Vanthourenhout. Met de bonificatieseconden en het tijdverschil aan de finish en met enkel Brussel en Lille nog op het programma belooft het een spannende strijd te worden tussen de twee tenoren. Wout van Aert komt zondag niet aan de start in Brussel, hij rijdt in Frankrijk.

Aanhoudende onvrede

VUB-studenten en alumni kunnen zondag gratis terecht op de cross. Met die beslissing wil de universiteit tegemoet komen aan haar studenten die op dat moment midden in de blokperiode zitten. “Ik begrijp dat de studenten geen hele dag naar de cross kunnen komen, maar als ze even willen ontspannen, kunnen zij gratis langskomen”, vertelde rector Caroline Pauwels . Daar liet een deel van de studenten zich niet mee tevreden stellen. Zij stuurden verschillende open brieven aan Pauwels en bezetten uit protest twee weken het rectoraat.