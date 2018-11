VUB bedenkt stadsspel voor herdenking WOI Freya De Coster

19 november 2018

17u34 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel lanceert op 22 november samen met historica Sophie De Schaepdrijver het Wereldoorlog I-herdenkingsproject “Molem’back to the future”. Via een stadsspel in Sint-Jans-Molenbeek wordt er teruggeblikt op het leven in de gemeente tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op 22 november is het exact 100 jaar geleden dat Koning Albert I zijn Blijde Intrede maakte na de oorlogsperiode. Daarbij kwam de koning de hoofdstad binnen via Molenbeek en het Zwarte-Vijversplein. “Het was een symbolische en strategische keuze, want Molenbeek was een arbeidersgemeente en zo gaf hij de Molenbekenaars het gevoel dat ze meetelden”, vertelt De Schaepdrijver.

Met onder andere lezingen, een expo en vooral een stadsspel wordt aandacht geschonken aan hoe de inwoners van Molenbeek de Duitse invasie beleefden en welke rol Molenbeek speelde tijdens WO I. Er is ook aandacht voor de rol van niet-Europese troepen tijdens het conflict. Het stadsspel speelt zich af rond het Gemeenteplein.

Molem’back to the future wil ook verbanden leggen tussen heden en verleden door te kijken wat de oorlogsperiode op lange termijn voor Molenbeek betekende en welke thema’s vandaag nog spelen.