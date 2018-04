Vrouwen centraal op Brussels Jazz Weekend 27 april 2018

Na een succesvolle eerste editie, strijkt het Brussels Jazz Weekend weer neer in de hoofdstad. Meer dan 200 artiesten dompelen de stad onder in de muziek, tijdens 700 verschillende optredens. Drie verschillende wandelroutes loodsen de bezoekers langs concerten in openlucht, optredens in clubs en Jazz- en dansinitiaties. Dit jaar staan vooral de vrouwelijke artiesten centraal, met odes aan onder meer Billie Holiday en Nina Simone. Het Jazz Weekend start dit jaar ook een dag vroeger. Al op donderdagavond trapt het festival af op het Luxemburgplein. Brussels Jazz Weekend gaat door van 24 tot 27 mei en is gratis.





(DCFS)