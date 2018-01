Vrouwelijke MIVB-chauffeur krijgt vuistslag van passagier 02u31 0

Een vrouwelijke busschauffeur van de MIVB is vrijdagavond het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Aan de halte Wiener hield de vrouw haar pauze.





Toen een man de bus wilde opstappen legde ze uit dat hij nog even moest wachten omdat ze op dat moment haar voorgeschreven pauze nam.





Dat was hoegenaamd niet naar de zin van de man, die daarop plots de chauffeur een slag in de borststreek gaf. De chauffeur belde meteen de politie, die de man vervolgens oppakte en meenam voor verhoor. (VDBS)