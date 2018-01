Vrouw zwaargewond nadat ze onder tram terechtkomt 02u41 0

Een voetgangster is gisteren ernstig gewond geraakt nadat ze in Molenbeek onder een tram is terecht gekomen. Het ongeval gebeurde in de Jubelfeestlaan om 13.20 uur. Over de oorzaak is nog niets geen duidelijkheid. "De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ze raakte ernstig verwond aan haar benen. Ze zou niet in levensgevaar verkeren", zegt de woordvoerder van de lokale politie. (VDBS)