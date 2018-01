Vrouw vermoord in Schaarbeek: partner aangehouden in Frankrijk 20 januari 2018

02u37 0

Een 31-jarige man is donderdag aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 43-jarige Ulfel Akgul. "Het onderzoek heeft geleid tot de identificatie van een verdachte, Z.G.. Het gaat om de partner van het slachtoffer", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. Z.G. werd in Rijsel aangehouden op 18 januari naar aanleiding van een internationaal aanhoudingsmandaat afgeleverd door de onderzoeksrechter. "Binnen enkele weken wordt hij aan België uitgeleverd. Z.G. zal vervolgens door de gerechtelijke overheden gehoord worden. In deze fase van het onderzoek bestaat er een vermoeden van onschuld', aldus Goeman. Het levenloze lichaam van Ulfel werd op 10 januari gevonden in haar woning in de Diamantlaan.





(VDBS