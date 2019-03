Vrouw slachtoffer van koolstofmonoxide WHW

17 maart 2019

23u29 0 Brussel Een jonge vrouw is vanavond ernstig geïntoxiceerd geraakt door koolstofmonoxide. Oorzaak van de intoxicatie was de waterverwarmer in haar badkamer.

De oproep naar de hulpdiensten kwam zondag omstreeks 17.30 uur vanuit een appartement in de Fik Guidonstraat. Een jonge vrouw was onwel geworden na het nemen van een bad. Toen de ambulanciers de flat betraden, trad hun CO-melder meteen in werking.

De badkamer werd meteen verlucht en de jonge vrouw, die intussen het bewustzijn was verloren, werd onder begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. De toegesnelde brandweer stelde vast dat de CO-intoxicatie veroorzaakt was door de oude waterverwarmer in de badkamer. Die functioneerde op gas en de afvoer van de verbrandingsgassen bleek slecht te functioneren.

Sibelga kwam ter plaatse om de brander te verzegelen. Hetzelfde gebeurde met de gasteller van het appartement, aangezien dat verwarmd werd met gasconvectoren.