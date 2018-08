Vrouw opgepakt na felle woningbrand 11 augustus 2018

02u36 0

Vier personen zijn woensdagnacht gewond geraakt bij een uitslaande woningbrand in Sint-Joost-Ten-Node. Het gaat vermoedelijk om een aangestoken brand. De politie heeft ook een verdachte, een vrouw, opgepakt.





Het vuur in de woning in de Dwarsstraat brak omstreeks half vier 's ochtends uit op de tweede verdieping van het pand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw en had het vuur zich verspreid naar de derde verdieping.





Door vallende brandende brokstukken vatte ook een lager gelegen plat dak vuur. De brandweer kon vier mensen uit het gebouw bevrijden, twee via de traphal en twee via een brandladder. Die vier personen hadden brandwonden opgelopen en heel wat rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis overgebracht.





"De brandweer ontdekte meerdere brandhaarden", zegt woordvoerder van het parket Denis Goeman. "Dat doet vermoeden dat de brand werd aangestoken. De politie Brussel Noord heeft vlak bij ook al een verdachte opgepakt. Het gaat om een vrouw die niet in het getroffen huis woonde." De dame werd verhoord door de politie. Het parket heeft ook een een branddeskundige aangesteld. Het labo van de federale politie werd ter plaatse gestuurd voor de vaststellingen.





(DCFS)