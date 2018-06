Vrouw levensgevaarlijk gewond bij botsing 11 juni 2018

Twee voertuigen zijn zondagmorgen rond 10 uur tegen aanzienlijke snelheid op elkaar gebotst op de kruising van de Bordetlaan en de Leopold III-laan. De ravage was enorm. "Eén persoon verkeert in levensgevaar. Ze werd net als drie andere inzittenden, die slechts lichtgewond raakten, afgevoerd naar het ziekenhuis", zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel-Noord. Over de omstandigheden van het ongeval zelf wilde de woordvoerster voorlopig niks kwijt.





