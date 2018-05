Vrouw gewond bij treinritje in park Harry Malter 28 mei 2018

02u42 0 Brussel Een begeleidster van een groep kinderen uit Anderlecht is vrijdag gewond geraakt na een ongeluk met het treintje in dieren- en familiepark Harry Malter aan de Bosheidestraat in Heusden (Oost-Vlaanderen).

De kinderen en hun begeleiders brachten vrijdag een bezoek aan Harry Malter. Ze besloten een rondrit te maken door het park met het treintje."Het liep mis toen het treintje bij het uitwijken een deel van een kooi raakte", vertelt uitbater Karel Heinrich (Harry) Malter. "Daarbij kwam een deel van het dak van een wagon los. Dat viel op het hoofd van een van de begeleiders." De vrouw werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. "Het was schrikken, dit is het eerste echte ongeval in de meer dan 25 jaar dat we open zijn", zegt Harry Malter die de vrouw ook al bezocht heeft in het ziekenhuis. "Met de vrouw gaat het goed, ze heeft enkele hechtingen en nietjes in haar hoofd gekregen."





De veiligheid komt volgens Malter niet in het gedrang. "We hebben alles dubbel gecontroleerd, zodat zoiets nooit meer kan gebeuren." Jaarlijks lokt het park 150.000 bezoekers. (DJG)