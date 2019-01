Vrouw en kleinzoon getroffen door CO-intoxicatie in Anderlecht Jasmijn Van Raemdonck

29 januari 2019

In de Ferdinand Crapsstraat in Anderlecht raakten een grootmoeder en haar kleinzoon maandagavond bevangen door CO. Zij werden allebei overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer ontving maandagavond een oproep voor een gaslek in Anderlecht. Na enkele vragen werd voor de brandweer al snel duidelijk dat het niet om een gaslek maar wel om het vrijkomen koolstofmonoxide ging. De brandweer en de ambulance kwamen ter plaatse en stelden vast dat de CO kon ontstaan door een slecht werkende kolenkachel. De hulpdiensten doofden de kachel en verluchtten het appartement. De grootmoeder en haar kleinzoon werden allebei overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn niet in levensgevaar.