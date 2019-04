Vrouw die caféganger neerstak vrij onder voorwaarden WHW

05 april 2019

13u20 0 Brussel Een 47-jarige vrouw die in januari een man had neergestoken in een café in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, is op 13 maart door de Brusselse raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. Ze moet zich wel psychiatrisch laten begeleiden.

De feiten vonden plaats op 9 januari in een café in Sint-Gillis waar zowel de vrouw, C.V., als het slachtoffer vaak heel wat tijd doorbrachten. De man zou die dag de recent overleden moeder van C.V. uitgelachen hebben, waarop C.V. wenend naar huis liep, daar een keukenmes pakte en vervolgens met het mes terugkeerde naar het café om de man neer te steken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar bleek niet levensgevaarlijk gewond. De man hield een tijdelijke arbeidsongeschiktheid over aan zijn verwondingen.

Depressie

C.V. werd nog dezelfde dag opgepakt en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor moordpoging, en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Op 13 maart besloot de Brusselse raadkamer om haar onder voorwaarden vrij te laten. Eén van de voorwaarden is dat ze zich psychiatrisch laat begeleiden en behandelen. De vrouw zou onder meer kampen met een depressie. Deze vrijlating betekent niet dat ze er zonder straf vanaf zal komen. Ze is nog steeds in verdenking gesteld voor moordpoging en zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.