Vrouw (43) dood teruggevonden in eigen woning 02u56 0 Brussel In een woning in de Diamantlaan is een vrouw woensdagavond dood teruggevonden. Het gaat om de 43-jarige bewoonster Ulfel Akgul. Het parket gaat uit van een verdacht overlijden. Er werd nog niemand gearresteerd.

Het lichaam van de vrouw werd woensdag om 19 uur door de politie aangetroffen. "Volgens de eerste vaststellingen van de wetsarts gaat het om een verdacht overlijden", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. Het labo en de technische recherche van de federale politie kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gebracht. Gisteren werd alvast een autopsie uitgevoerd op het lichaam.





Gekend in de buurt

De buurt reageert geschokt op het gewelddadige overlijden van Ulfel Akgul. "Zoiets is hier nog nooit gebeurd", zegt Veronique die een kapperszaak in de straat heeft. "De politie is langsgeweest om camerabeelden op te vragen, maar daar kon ik ze helaas niet mee helpen. Ze was in de buurt gekend, omdat ze in enkele cafés werkte. Ze was altijd heel vriendelijk en correct." Ulfel laat een volwassen zoon achter. Volgens een andere buurtbewoner maakte hij zich zorgen, omdat hij al twee dagen niks van zijn moeder had vernomen.





(VDBS)