Vroegmarkt installeert grootste zonnepanelenveld van Brussel 25 januari 2018

02u27 0 Brussel Mabru, de vroegmarkt van Brussel, heeft het grootste zonnepanelenveld van Brussel op het dak geïnstalleerd. In totaal voorzien de 8.000 zonnepanelen op een oppervlakte van 13.000m² de vroegmarkt van groene energie.

Het zonnepanelenveld heeft een vermogen van 2.000 kilowatt en kan in totaal jaarlijks meer dan 2 miljoen kilowatt per uur opwekken. Dat komt overeen met een jaarverbruik van zowat 600 gezinnen. De site haalt zo 25 tot 30 procent van haar elektriciteitsverbruik van de zon. Engie voorzag de plaatsing en verzorging van de zonnepanelen. "Omdat wij onze ecologische voetafdruk wilden verkleinen, hebben we beslist een beroep te doen op zonnepanelen", zegt Michel Barnstijn van Mabru. "Zonne-energie is een onuitputtelijke energiebron die we vandaag nog veel te weinig benutten. We moeten de daken van onze gebouwen veel meer gebruiken, dat is veel meer rendabel." De installatie is zo de grootste van de stad Brussel en één van de grootste in omvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij de gedeeltelijke overschakeling op groene en lokale energie, voorkomt Mabru een uitstoot van 830 ton CO2 per jaar. (DCFS)