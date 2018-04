Vroedvrouwen op wielen breiden uit VASTE STEK ÉN VIER NIEUWE COLLEGA'S VOOR WHEEL OF CARE FREYA DE COSTER

10 april 2018

02u38 0 Brussel De vroedvrouwen van Wheel of Care hebben gisteren hun nieuwe elektrische fietsen en de sleutel van hun nieuwe werkplek, in het gloednieuwe Huis van het Kind, in ontvangst genomen. Hun duurzaam fietsproject blijkt een schot in de roos.

14.240 kilometer hebben de dames van Wheel of Care op de teller staan sinds ze hun 'thuiszorg op de fiets'-project in februari vorig jaar op gang trapten. Met hun fiets doorkruisen ze de hele stad om kraambevallingen en thuiszorg te leveren aan 300 gezinnen. Hoog tijd om de ploeg te versterken, vonden de dames. "Aanvragen bleven binnenstromen, en dat konden we met twee niet meer bolwerken", legt Billiouw uit. "Al snel werd duidelijk dat we op zoek moesten naar nieuwe collega's en beter materiaal."





Vier elektrische fietsen

De verpleegsters zetten een crowdfunding op poten en zamelden 15.000 euro in. Met ook een subsidiesteun van eveneens 15.000 euro, verleend door de VGC, kreeg Wheel of Care een extra duwtje in de rug om het project uit te breiden. "Vroeger fietsten we rond op onze eigen fietsen. Nu hebben we vier elektrische fietsen gekregen. Ideaal, want we hebben er vier nieuwe collega's bij. Zij gaan in mei van start", zegt Billiouw.





'Vroedman'

Een van die nieuwe collega's is 'vroedman' Thomas De Craemer en die springt maar al te graag op de fiets. "Toen ik studeerde, broedde ik op een gelijkaardig idee", zegt hij. "Maar vrienden schreven thuiszorg op de fiets af als onmogelijk. Toen ik Wheel of Care ontdekte en las dat ze nieuw bloed zochten, solliciteerde ik meteen."





Er kwam nog meer goed nieuws voor Billiouw en Eerens, want ze kregen een vaste stek in het nieuwe Huis van het Kind in Nieuwland, vlak bij het Zuidstation. "Veel jonge ouders vinden moeilijk hun weg in een grootstad als Brussel. Met de verschillende dienstverleningen zien ze door de bomen het bos niet meer", zegt staatssecretaris Bianca Debaets. "In het Huis van het Kind vinden ze consultaties, een kinderdagverblijf en deskundige begeleiding onder een dak. Als ondersteunende dienst, verdient ook Wheel of Care hier een plaats." En daar maken de verplegers van Wheel of Care graag gebruik van. "Om te beginnen vestigen we hier onze burelen, maar op termijn willen we hier ook consultaties doen en zelfs baby-massages organiseren", zegt Billiouw. "We delen onze consultatieruimte met Kind&Gezin. Ouders maken dus meteen kennis met andere dienstverleningen waarop zij beroep kunnen doen."





Thuiszorg blijft

"Maar geen nood. Ook al beschikken we nu over een vaste stek, onze eerste activiteit blijft thuiszorg verlenen met de fiets", verzekert Eerens.