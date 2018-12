Vrijwilligers in nieuw opvangcentrum voor daklozen hebben de handen vol Zij bieden de daklozen medische, psychologische en administratieve hulp Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

13u31 0 Brussel In opdracht van de Federale Overheid werd zaterdag in Brussel de tweedelijnsopvang voor daklozen geopend. De meest kwetsbaren worden nog tot maart opgevangen in het pand vlakbij metrostation Maalbeek.

Gedurende de winter zal het consortium van het Franstalige Rode Kruis, het centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW) en Dokters van de Wereld (DVW) daklozen opvangen, verzorgen en begeleiden.

“Momenteel vangen wij al 90 mensen op”, vertelt Kris Gysen, inhoudelijk directeur van het CAW Brussel. “We stellen momenteel alles in het werk om de capaciteit uit te breiden tot 250 personen”. De tweedelijnsopvang opent de deuren pas van zodra de eerstelijnsopvang van Samusocial vol zit.

“Geen winterplan ontwikkeld door Theo Francken”

Opmerkelijk is dat onbegeleide minderjarige vluchtelingen rechtstreeks in de tweedelijnsopvang terecht komen. “Zij worden niet opgevangen door de eerstelijnsopvang van Samusocial dat hiervoor niet de specifieke bevoegdheid heeft”, legt Kris van het CAW uit.

Die bevoegdheid ligt in handen van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. “Aangezien Theo Francken geen winterplan voor Fedasil heeft ontwikkeld, kunnen deze kwetsbare groepen nu nergens terecht”, legt de directeur van het CAW uit. Zij hoopt dat Maggie De Block (Open VLD), die de bevoegdheden van Francken overnam, wel snel werk zal maken van een winterplan.

Felicitaties

Minister Kris Peeters (CD&V), die de bevoegdheid van Armoedebestrijding overneemt van staatssecretaris Zuhal Demir (NV-A), komt de medewerkers en vrijwilligers van het consortium een hart onder de riem steken. “Ik ben hier om jullie te feliciteren“, herhaalt de minister verschillende keren. “De winter is begonnen. Het is dus heel belangrijk om genoeg gebouwen voor mensen in nood ter beschikking te stellen”, vindt de minister. Hij voegt er nog aan toe dat de regering zal luisteren naar de bezorgdheden van het consortium om hieraan tegemoet te komen. “Wij zullen budgetten vrijmaken waar nodig”, aldus Kris Peeters.

Medische, sociale en psychologische hulp

Het Rode Kruis en de Dokters van de Wereld (DVW) focussen zich op de medische hulp voor mensen die moeilijk toegang hebben tot zorg. “De mensen kunnen hier elke dag een afspraak maken met de verplegers van Het Rode Kruis”, vertelt Emmy Deschuttere van DVW. Twee keer per week komen zij langs om de zwaarste gevallen te onderzoeken. “Wij focussen vooral op mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes”, legt Emmy uit.

Het CAW staat de daklozen die in het centrum toekomen bij met psychologische en administratieve hulp. “Wij bieden hulp aan mensen die niet meer weten waar ze aan toe zijn om ze uit de dakloosheid te helpen”, legt Kris van het CAW uit. “Wij willen hen weer vertrouwen geven in de hulpverlening”, verduidelijkt ze. Daarnaast organiseert het CAW ook leertrajecten en activiteiten voor kinderen.