Vrijwilligers houden agenten in de gaten tijdens acties 18 mei 2018

02u52 0 Brussel De lokale en federale politie hebben gisterochtend om 7 uur opnieuw acties uitgevoerd in en rond het Noordstation.

"In het Maximiliaanpark werd niemand gearresteerd", zegt Ilse Van de Keere van de lokale politie. "Aan de mensen die nog in het park waren, hebben we gevraagd om het park te verlaten. Dit hebben we woensdagnacht ook gedaan om te vermijden dat er een tentenkamp ontstaat."





Geen incidenten

De actie in het Maximiliaanpark verliep zonder incidenten. Het Burgerplatform voor Vluchtelingen was ook aanwezig. In een Facebookgroep riepen ze op aan vrijwilligers om af te zakken naar het Maximiliaanpark en het Noordstation om een oogje in het zeil te houden. Gewapend met fototoestellen en smartphones legden ze elke beweging van de politiediensten vast. "Door aanwezig te zijn, hopen we dat de acties rustig verlopen en dat er geen geweld gebruikt wordt. Daarom leggen we alles ook vast. Momenteel worden alle beelden van gisterochtend verzameld", zegt Adriana Costa Santos van het Burgerplatform. (VDBS)