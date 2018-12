Vrijspraak voor journalistes die migranten onderdak verschaften Wouter Hertogs

12 december 2018

14u26 0 Brussel Vier Belgen die vluchtelingen onderdak verschaften zijn door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. Onder hen journalisten Anouk Van Gestel en Myriam Berghe. “Een enorme opluchting”, klonk het na het vonnis.

Twaalf beklaagden verschenen begin november in het zogenaamde ‘proces van de solidariteit’. Onder hen enkele vrijwilligsters die migranten opvingen. Zo ook journaliste Anouk Van Gestel, die een 16-jarige Soedanees onderdak aanbood. Van Gestel is hoofdredactrice van het Franstalige vrouwenmagazine Marie Claire. Naast haar zat collega-journaliste Myriam Berghe van Femme D’aujourd’hui op het beklaagdenbankje. Zij ving al 55 migranten op. Van Gestel had haar gebeld met de vraag om hulp. Ze wilde de jongen op een zo veilig mogelijke manier laten doorreizen. “Hij mocht niet sterven, zoals elf andere jongemannen die de poging waagden”, klonk het voor de rechter.

Naast de twee journalistes werden ook een sociaal assistente en een man die onderdak had geboden aan een dakloze illegaal vervolgd. Samen met acht anderen stonden ze terecht voor mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie, omdat ze transmigranten geholpen zouden hebben om Engeland te bereiken. Het Brusselse parket vorderde de vrijspraak of de opschorting voor de vier betrokkenen.

Opluchting

Een grote opluchting voor de beklaagden. Nadat ze haar vrienden en familie omhelsd had richtte Berghe zich tot de talrijk opgekomen media. “Dit is een enorme opluchting. Ik ben steeds van mijn onschuld overtuigd geweest. Ik heb in alle vriendschap mensen in huis genomen en werd 14 maanden lang als een crimineel beschouwd. U kunt zich niet voorstellen hoe gelukkig ik nu ben.”

Kaakslag

“De rechtbank onderstreept de solidariteit en maakt met dit vonnis duidelijk dat het herbergen van mensen en solidair zijn met elkaar niet strafbaar is”, zegt advocaat en voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme Alexis Deswaef. De acht andere beklaagden kregen celstraffen met uitstel, behalve een man die verstek gaf en voor wie de straf dus onvoorwaardelijk is. Zes van hen kregen straffen van 1 jaar tot 40 maanden cel met een gedeeltelijk of volledig uitstel. De zevende kreeg 3 jaar effectief bij verstek. Ze moeten samen enkele honderdduizenden euro boete betalen.