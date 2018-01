Vrienden schrijven brieven om Omran in België te houden 02u29 0 Baert Marc Omran Barikzai (met bril) wordt gesteund door zijn broer (links) en voormalige lerares (rechts). Brussel Het is erop of eronder voor de Brusselse student Omran Barikzai (22). Gisteren moest hij vier uur lang vragen beantwoorden bij het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Straatlozen.

Vier uur lang werd Omran op de rooster gelegd. Of hij een vriendin heeft, welk geloof hij aanhangt en waarom hij zich meer Belg dan Afghaan voelt. Allemaal om te bewijzen dat hij in België thuishoort. Nochtans woont Omran al negen jaar met zijn twee broers en ouders in België, maar hun asielaanvraag werd tot tweemaal toe afgewezen. "Een psychologische marteling", vertelt Omran. "Ik heb mezelf helemaal blootgelegd. Ik ben hier opgegroeid en voel me 100 procent westers. Eigenlijk moest ik dus uitleggen waarom ik ben zoals ik ben. Absurd toch?"





Steunbrieven

Vrienden en familie van Omran schreven steunbrieven om te bewijzen dat Omran het verdient in België te blijven. "We kregen twintig geschreven brieven en honderden steunbetuigingen op Facebook onder #BrievenAanOmran", zegt Julie Robinet, oud-lerares van de jongeman. "Zijn professoren aan de VUB, de VGC waar hij vakantiewerk heeft gedaan, zijn muziekschool: allemaal stuurden ze getuigenissen op. Die hebben we afgegeven aan het commissariaat." (DCFS)