Vrachtwagenchauffeur overleden bij ongeval buitenring 04 september 2018

02u48 0 Brussel Bij een verkeersongeval met drie vrachtwagens op de Brusselse buitenring in Jette is gisterochtend een vrachtwagenchauffeur uit Brugge om het leven gekomen. Mario Dos Santos (50) reed in op een file op de ring en was op slag dood. De buitenring was urenlang versperd.

Om 4.20 uur gebeurde een eerste ongeval op de Brusselse ring in Jette. Daarbij was slechts één wagen betrokken. De bestuurder werd afgevoerd naar het ziekenhuis. In de staart van de file gebeurde om 5 uur een tweede ongeval. Twee vrachtwagens konden op tijd remmen, maar een derde reed in volle vaart in op de file. Daarbij vatten twee vrachtwagens vuur. De bestuurder die niet remde, kwam daarbij om het leven. Het slachtoffer is de 50-jarige Mario Dos Santos van de firma Kazen Dupont uit Brugge. Bij de overkoepelende firma Milcobel werd verslagen gereageerd op het overlijden van de chauffeur van Braziliaanse afkomst die al ruim tien jaar in dienst was. "Binnen het team is zijn overlijden hard aangekomen", zegt Eddy Leloup. "We hebben psychologische bijstand voorzien voor de collega's van Mario."





Waarom de man zonder te remmen achterin de file reed, is nog onduidelijk. Het parket van Halle-Vilvoorde voert momenteel nog een onderzoek. Volgens de firma was de vrachtwagen zonder twijfel in orde. Door het ongeval was de buitenring zeven uur lang versperd. Tijdens de ochtendspits was het twee uur aanschuiven van in Zaventem. Ook de lokale omleiding was al snel verzadigd. Op de binnenring stond een kijkfile. Om 13 uur was de weg volledig vrij.





(RDK/MMB)