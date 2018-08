Vrachtwagen klem gereden na achtervolging 02 augustus 2018

De politie heeft gisteren een vrachtwagenchauffeur aangehouden na een achtervolging die begon aan de Japanse Toren in Laken en eindigde in Grimbergen. "De agenten achtervolgden een vrachtwagen met Poolse nummerplaat, omdat de bestuurder weigerde gevolg te geven aan de bevelen van de agenten", zegt Denis Goeman van het parket. Nadat de vrachtwagen tegen werd gehouden aan de afrit in Grimbergen, vluchtten twee personen te voet weg. De helikopter van de federale politie en de speurhonden werden gevorderd ter versterking. "Rond 11 uur werd een van de verdachten gevat. De tweede verdachte wordt nog gezocht." Het parket is een onderzoek gestart naar heling, valsheid in geschrifte en gebruik ervan. De 37-jarige K.J. was namelijk in het bezit van valse documenten en een grote hoeveelheid computermateriaal werd teruggevonden in de bestelwagen.





(VDBS)