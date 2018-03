Vrachtwagen kantelt op binnenring 14 maart 2018

Door een ongeval met een vrachtwagen was de Brusselse binnenring ter hoogte van de bocht van Vorst gisteren urenlang versperd. "Door een nog onbekende reden kantelde de vrachtwagen om 12.30 uur. Het voertuig verloor brandstof en een deel van de lading houten pallets was op het wegdek terechtgekomen", aldus de federale politie. De brandweer had dan ook de handen vol om het wegdek weer schoon te maken. De bestuurder raakte lichtgewond.





(VDBS)