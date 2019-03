Vrachtwagen kantelt en verplettert twee wagens WHW

14 maart 2019

15u11 0 Brussel In de Wijnheuvelenstraat is donderdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. Daarbij raakten twee andere auto’s beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen.

De straat is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De vrachtwagen met een laadarm viel omstreeks het middaguur om. De arbeiders die aan het werk waren, konden gelukkig op tijd wegspringen waardoor er geen gewonden vielen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Mogelijk speelde het barre weer een rol. De chauffeur legde een negatieve ademtest af. De Wijnheuvelenstraat is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het is niet bekend hoelang de takelwerken zullen duren.