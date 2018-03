Vrachtwagen beschadigt tunnel 01 maart 2018

Een vrachtwagenbestuurder heeft gisterochtend de tunnel op de Léon Grosjeanlaan beschadigd, nadat hij de hoogte van zijn vrachtwagen fout had ingecalculeerd. Niemand raakte gewond.





"Toen de vrachtwagen tegen het dak van de tunnel botste, is een houten frame dat boven aan de tunnel vastzat naar beneden gevallen", zegt Pierre Muylle (PS), waarnemend burgemeester van Evere. "De man was niet onder invloed. Het gaat dus gewoon om een inschattingsfout."





Door het ongeval zal de tunnel de komende dagen gesloten zijn. "Er moeten wat herstellingswerken uitgevoerd worden. Hopelijk kan de tunnel maandag weer open."





(VDBS)