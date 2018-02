Voortaan huwelijksceremonies in Brusselse parken 14 februari 2018

Verliefde stelletjes kunnen vanaf de zomermaanden ook hun ja-woord geven in enkele Brusselse parken. "Het viel me op dat het in andere landen wel al mogelijk is om te trouwen in parken. Ik vond dat zo'n romantisch idee dat ik dat ook in Brussel wou", zegt schepen van Burgerlijke Stand, Alain Courtois (MR). "De gemeenteraad keurde mijn idee goed, dus vanaf dit jaar kunnen koppels trouwen in het Ossegempark, Warandepark en het Ter Kamerenbos." Een eerste huwelijksceremonie staat al gepland voor in mei. Dan trouwt een koppel in het Ossegempark. "De mensen moeten uiteraard zelf zorgen voor de bekleding, muziek en het materiaal", aldus Courtois. (VDBS)