Voorstel over gratis openbaar vervoer stemt niet iedereen gelukkig Jasmijn Van Raemdonck

30 januari 2019

13u37 0 Brussel Het voorstel van de nieuwe vicepresident van de MIVB, Lofti Mostefa (PS), om het openbaar vervoer ’s avonds en in het weekend gratis te maken valt niet bij iedereen in goede aarde. Staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) verzet zich tegen het idee. “Gratis bestaat niet.”

De nieuwe vicevoorzitter van de MIVB deed het voorstel deze maandag in de context van een breder debat over het gratis maken van het openbaar vervoer. Lofti kwam daarop met een alternatieve oplossing om het vervoer van de MIVB gedeeltelijk gratis te maken: ’s avonds en in het weekend.

Staatssecretaris Debaets waarschuwt voor wat zij noemt een opstoot van populisme: “Gratis openbaar vervoer is onbetaalbaar maar ook sociaal onrechtvaardig: uiteindelijk zijn het toch gewone Brusselaars die de rekening betalen via de algemene belastingen.”

Oneerlijk

De staatssecretaris wijst er op dat de MIVB de afgelopen tien jaar met een stijging van 44% ritten sterke resultaten heeft neerzet, onder meer dankzij de investeringen van de overheid en de inkomsten via tickets en abonnementen. Zij benadrukt dat de kosten voor de vervoersmaatschappij met de toekomstige plannen- zoals de uitbreiding van de metro- niet zullen dalen en dat inkomsten via de gebruikers van het openbaar vervoer dus broodnodig zijn. “Bovendien werkt het personeel van de MIVB zeer hard voor deze resultaten: willen wij hun lonen blijven betalen en resistent maken aan de stijgende levensduurte, dan moet dat ook gefinancierd worden door vaste inkomsten voor de MIVB.” Een alles-gratisverhaal is volgens Debaets niet eerlijk. Wel eerlijk is een bijdrage naar draagkracht en vermogen”.