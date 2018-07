Voormalige RWDM-kampioenen moedigen beloften aan 30 juli 2018

02u28 0 Brussel Hoog bezoek zaterdag in Duisburg voor de vriendschappelijke wedstrijd tussen VKE Eizer en de beloften van RWDM. Eddy Koens, Eric Dumon en Jacques Teugels, drie voormalige spelers van de kampioenenploeg van RWDM uit 1975, tekenden present. Ze moedigden er de beloftenploeg aan.

In het seizoen 1974-1975 pakte RWDM zijn enige landstitel. Onder meer Johan Boskamp, Maurice Martens, Eddy Koens, Jacques Teugels en Eric Dumon hielpen de club toen aan de titel. Die laatste drie woonden zaterdagmiddag de galamatch tussen VKE Eizer en de beloften van RWDM bij. "We hadden er graag nog enkele andere oud-kampioenen bij gehad, maar onder meer Boskamp was met vakantie", liet Eric Dumon weten. "Ondanks dat we heel wat jaren samen speelden, zien we elkaar niet zo vaak meer. Dan zijn bijeenkomsten als deze zeer welgekomen (lacht)."





Behalve de drie voormalige kampioenen tekenden ook huidig RWDM-voorzitter Thierry Dailly en gewezen spelers Hubert Cordiez, Guy Bogaerts en Wawa Lambic present.





Kunstgrasveld

De wedstrijd had normaal op het voetbalveld van Eizer gespeeld moeten worden, maar door de aanhoudende droogte ligt het terrein er erbarmelijk bij. Daarom werd uitgeweken naar het kunstgrasveld van Duisburg. Op datzelfde terrein zal Eizer zijn bekerwedstrijden de komende weken afwerken.





(RDK)