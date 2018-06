Volledige zone 30 voor minder ongevallen 22 juni 2018

Schaarbeek wordt in september volledig zone 30 en investeert 800.000 euro extra in verkeersveiligheid. Dat werd woensdagavond beslist tijdens de goedkeuring van de verkeersveiligheidsnota. De afgelopen maanden vielen in de gemeente 4 verkeersdoden. De eis om veiliger verkeer bleef niet uit. De verkeersveiligheidsnota omvat vanaf het najaar ook verschillende sensibiliseringscampagnes. Er komt ook een verkeerscontactpunt en er worden drie superflitspalen geïnstalleerd. De gemeente investeert bovendien 800.000 euro in de politiediensten. Het budget wordt onder meer besteed aan de aankoop van camera's, voertuigen en vier extra politieagenten om verkeersboetes uit te schrijven. De trajectcontrole op de Haachtsesteenweg komt er niet. (DCFS)