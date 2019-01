Volle kerk voor ‘Brusselse mis’

06 januari 2019

13u09 0 Brussel Voor de vijftiende keer heeft pastoor Dirk Vannetelbosch zijn ‘ Brusselse mis’ gehouden. In de mis werd stilgestaan bij het fenomeen van de gele hesjes.

Naar jaarlijkse traditie werd deze voormiddag de mis in de Sint-Pieterskerk in Jette in het Brussels dialect gehouden. . “Het blijft nog steeds iets speciaal”, zegt pastoor Dirk Vannetelbosch, die ook geen klassieke mis hield maar inspeelde op de actualiteit.“We willen laten zien dat Brussel iets anders is dan wat zich op oudejaarsnacht in Molenbeek heeft afgespeeld”, aldus de pastoor. Ook de gele hesjes kwamen aan bod in de mis. De opbrengst van de collecte ging integraal naar de daklozenwerking van vzw Een Hart voor Elkaar. Naast het typische Brusselse accent was er nog een bijzonderheid. Vrouwen deden immers de lezingen.