Voetgangster (13) die vrijdag op zebrapad aangereden werd niet meer kritiek RDK

09 maart 2019

Het 13-jarige meisje dat vrijdagmiddag omstreeks 15.50 uur aangereden werd door een automobilist toen ze in de Willemsstraat in Sint-Joost-ten-Node op een zebrapad liep, is niet langer in levensgevaar. Dat laat het Brusselse parket weten. Het slachtoffer werd ter hoogte van de halte Gutenberg opgeschept door een wagen en werd vervolgens tegen de bumper van een stilstaande bus geslingerd. Ze werd naar het kinderziekenhuis Koningin Fabiola overgebracht, waar ze urenlang voor haar leven vocht. Daags na het ongeval was ze niet langer kritiek. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar vast staat dat de bestuurder van de wagen niet onder invloed was.