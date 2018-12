Voetganger overleden na aanrijding DBS

09 december 2018

17u46 0 Brussel In Schaarbeek is zaterdagavond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

De voetganger stak in de Voltairelaan de baan over maar deed dat niet op een zebrapad en werd daarbij aangereden door een personenwagen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de voetganger overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De autobestuurder was te zwaar onder de indruk van de aanrijding om een ademtest af te leggen, maar werkte wel vrijwillig mee aan een bloedproef. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Ook over de snelheid waarmee de bestuurder reed, is nog niets bekend. Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.