Voetballer KSC Grimbergen opnieuw voor rechter 16 februari 2018

Profvoetballer Armand D. (26), ex-speler van Sporting Lokeren en Charleroi en huidig speler bij KSC Grimbergen, riskeert 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor partnergeweld. D., een neef van profvoetballers Ilombe 'Pelé' Mboyo et Geoffrey Mujangi Bia, maakte in 2011 deel uit van de kern van Sporting Lokeren. Hij had in die periode banden met stadsbende 'Stuyvenberg' en beroofde in november 2011 een 14-jarige jongen van zijn twee gsm's en iPod. Het slachtoffer was een neef van Delphin D., lid van de rivaliserende stadsbende '1140'. De discussie werd uitgevochten en D. kreeg negen messteken. In juli 2012 werd D. voor die feiten veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie met uitstel. In oktober 2017 kreeg hij in beroep een werkstraf voor partnergeweld. Voor nieuwe soortgelijke feiten werd hij nu opnieuw vervolgd. Volgens het parket sloeg hij begin januari 2017 in Elsene ook een andere man maar dat wordt met klem ontkend.





Uitspraak op 15 maart. (WHW)