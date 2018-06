Vluchtelingen koken in zeven Brusselse restaurants 19 juni 2018

Tot 21 juni vindt in Brussel weer het Refugee food festival plaats. Enkele vluchtelingen met culinaire opleidingen en ervaringen nemen de keukens van zeven Brusselse restaurants over en bereiden hun lekkernijen.

Het festival zag drie jaar geleden het licht ter gelegenheid van de Werelddag van de vluchtelingen. Zeven Brusselse restaurants doen mee aan de derde editie. De Syriër Abdellbaset Alheeshan roerde maandag in de pannen van restaurant Franz en zette een hoop Syrische specialiteiten op tafel. Het Syrische stel Omar en Shahla Alshawi gaat aan de slag in Café Caberdouche, de Iraniër Majid Akbari in de Le Mess en de Togolees Cyrille Sowanou Kodjo bij Humus x Hortense. De Syriër Elias Eldbi maakt cocktails in Richard, en de Syriërs Abdulrahman Al-Jasem en Munir Zaitouni zijn te gast bij Racine en restaurant Le Local. Het is de derde keer dat het festival in Brussel plaatsvindt. Het Refugee food festival vindt ook plaats in de steden Parijs, Lyon, Marseille, Straatsburg, Bordeaux, Rijsel, Madrid, Bologna, Amsterdam, Athene, Kaapstad, New York en San Francisco. (DCFS)